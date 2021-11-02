Климкин просит Зеленского отказаться от встречи с Путиным: «У него все козыри на руках»

02.11.2021 15:28 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, потому что он не сможет выйти из этой встречи победителем.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, России выгодна ситуация с кризисом на энергетическом рынке, поэтому разговаривать с Зеленским Путин будет жестко.

«Путин будет последовательно играть на дестабилизацию внутри. Посмотрите, что у нас происходит с энергетикой. Мы еще не на грани коллапса, но к этому движемся. И главное, если мы даже пропетляем нынешний сезон с бешеными ценами на уголь в 300 долларов, с бешеными ценами на газ, с тотальным бардаком в энергетическом секторе, то следующий сезон при тех же самых условиях мы точно не пропетляем. Это школьная арифметика. Вот на это и играет Путин, он поднимает ставки, он готовится, он будет укреплять свой компонент в Белоруссии таким образом, чтобы нас полуокружить и быть готовым действовать в любой момент», – сказал экс-министр.

«Мы должны понимать, что Путин готовится к тому, чтобы атаковать Украину. Он не согласен с существованием отдельной украинской государственности, он об этом всегда искренне говорит и не нужно это воспринимать как какую-то сознательную российскую пропаганду», – добавил дипломат.

«Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко. Жестко будет разговаривать про энергетику, жестко будет разговаривать про газ, жестко будет разговаривать о дизельном топливе. А от этого зависит наше сельское хозяйство и, в конце концов, армия. Жестко будет разговаривать про уголь. У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей. И встречаться в сегодняшней ситуации можно только если страна хорошо знает нашу позицию, что нет каких-то вещей под столом и когда мы заручились поддержкой наших партнеров», – заявил Климкин.