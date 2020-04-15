Климкин прозрел: Украинского государства не существует

15.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – это страна третьего мира, которая по многим показателям даже не на высших местах в этом списке.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Климкина, Украина существует лишь как территория, населенная определенным этносом, но не как полноценное государство со своими выстроенными институтами.

«У нас страна есть и украинцы тоже есть, а государства нет, как институции… Если вы посмотрите на показатели, – абсолютно серьезно говорю – мы страна третьего мира. Киев – типичный город третьего мира. Кстати, по многим показателям мы далеко не лучшая страна третьего мира. Это тоже известно, и для этого не нужен какой-то сложный анализ, чтобы это понять. Но для нас главное – это понять, а как вообще мы будем идти вперед. Я постоянно говорю – нам нужна перезагрузка и нужно снова найти себя», – заявил Климкин.