Климкин пугает, что Сурков остается в обойме

01.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Переход украинской проблемы от помощника президента РФ Владислава Суркова к вице-премьеру к Дмитрию Козаку означает лишь смену тактики Москвы в отношении Киева.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Козак – другой человек. Сурков создаёт виртуальные реальности, Козак их менеджит, причём политически и бизнесно. Сейчас бизнесовая, экономическая компонента, если Козак будет отвечать, скорее всего, будет играть наиболее весомую роль. Кому-то будут выдаваться персональные гарантии, кому-то активы, кому-то возможность заработать, то есть, будет такая сложная многоуровневая история, в том числе и на Украине.

Но Сурков точно останется в обойме, я не верю, что он совсем уйдёт из этой истории. Но это сериал, который пишет Путин, он – продюсер этого, а режиссёры, актёры могут меняться», – заявил Климкин.