Климкин пугает Украину «непредсказуемой ситуацией»

Анатолий Лапин.  
20.12.2023 14:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В случае избрания президентом США Дональда Трампа он может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае избрания президентом США Дональда Трампа он может встретиться с российским лидером Владимиром...

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По мнению Климкина, Трамп может захотеть наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным и выйти из НАТО.

«Трамп может снова играться в игру, которая называется «Make America Great Again» – «Снова сделаем Америку крутой, сильной». Когда-то он может сказать: «А давайте подумаем о том, чтобы выходить из НАТО или что-то такое. То есть он может прибегнуть к очень непредсказуемым шагам», – сказал экс-министр.

«Но сегодня я не вижу в Штатах людей, которые бы в принципе считали, что вопрос Украины для них – это проходной, абсолютно неважный, он не в мейнстриме американских интересов и не касается европейской и трансатлантической безопасности. Я думаю, что Трамп так же будет это понимать.

Будет ли он пытаться говорить с Путиным, с ним встречаться? Тоже не исключаю, но он будет это делать с точки зрения американской системы, поскольку это не будет один Трамп, это в конце концов будут Соединенные Штаты. Потому можем получить очень и очень непредсказуемую ситуацию», – заявил Климкин.

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