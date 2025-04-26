Климкин: Путин не отступит. Надежда на российские элиты, настроенные на замирение с Западом

Американцы, наконец, поняли, что просто так с Москвой не договориться, поскольку русские считают Украину своим внутренним вопросом.

Об этом в интервью «LIGAnet» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть впечатление, что часть российских элит хочет договор, и она влиятельна вокруг Путина, она объясняет Путину, что российская экономика под бешеным давлением, она перегрета, ей сложно будет преодолеть все вызовы… В то же время Путин не будет слезать со своей логики. И то, что сейчас американцы говорят, что они лучше понимают российскую позицию, это имеет место. Потому что сначала они совершенно её не понимали. Они воспринимали – есть там где-то Россия, как чёрная коробка, там есть Путин, который всё решает, а давайте с ним о чём-то договоримся. Причём, если мы не договоримся, ему же будет ещё хуже, значит, он должен с нами договориться. И, в принципе, эта логика частично работает, только есть вопрос для Путина, который он считает своими внутренними вопросами. Он считает нас своим внутренним вопросом», – сказал Климкин.