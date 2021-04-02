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02.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Климкин: «Путин обиделся, Украина в опасности»

Новости Украины

Президент США Джо Байден обидел российского лидера Владимира Путина, назвав его «убийцей». Теперь он будет поднимать ставки, из-за чего может пострадать Украина.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Путин не просто поднимает ставки, он испытывает нас, я имею в виду Украину и Запад, на прочность. Абсолютно сознательно это делает. Он будет делать это военно, причем не только на Донбассе. Я считаю сегодня наше южное направление очень опасным и очень уязвимым для провокации и возможной военной эскалации и не только в контексте воды.

Второй момент – посмотрите, что происходит на оккупированном Донбассе. Это тотальная зачистка и реальная ползущая аннексия. Паспортизация в разы, сейчас втюхивают этот паспорт, реально привязывают его к полисам медицинским, готовятся к выборам в Государственную думу, реально в подъездах развешивают объявления, что если не зарегистрировался на оккупированных территориях – ты иностранец, даже с украинским паспортом.

То есть это абсолютно сознательная логика поднятия ставок для того, чтобы начать реально, как он хочет, говорить с Байденом. Он же очень-очень обижен, посмотрите, какая была реакция Путина после слов Байдена. Было видно, насколько он обижен…

Страна реально в опасности, я не хочу никого пугать, но Путин, он же может реально пойти на любую эскалацию, чтобы реально отыграться в глазах того националистического своего электората, где он просто не может выглядеть слабым. Иначе, нет сильного Путина – нет Путина вообще. Кто слабого царя уважает в России?», – заявил Климкин.


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