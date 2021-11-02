Климкин: Путин продолжает нас окружать. Тайвань будет сигналом

Климкин: Путин продолжает нас окружать. Тайвань будет сигналомНовости Украины
Россия пойдет в наступление и захватит Новороссию Украины, если Китай решит взять контроль над Тайванем.
Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Климкина, Украина уже наполовину окружена российскими войсками.
«Сегодня на всех закрытых площадках, экспертных, обсуждается тема – если Китай пойдет сейчас в ближайшей перспективе на Тайвань для того, чтобы получить контроль, то для Путина открывается шанс пытаться получить контроль над частью, и это его мечта, его миссия в голове, над частью, как они называют, Новороссии», – сказал дипломат.
«Потому, конечно, нет угрозы завтра или послезавтра, это честно нужно сказать, не нужно паниковать. Но мы должны быть готовы к повышению ставок. Для чего Путину еще дальнейшее перемещение сил, когда он уже наполовину окружил нас с территории оккупированного Крыма, с территории России? И сейчас под зонтиком так называемых тренировочных баз в Белоруссии они там размещают самолеты Су-30, они размещают новые системы, они размещают войска специального назначения», – заявил Климкин.
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