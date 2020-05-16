Климкин: Путину нужна вся Белоруссия и вся Украина

16.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Надежда украинских патриотов на то, что Россия «сольёт» Донбасс, – тщетна. При помощи ЛДНР Кремль имеет рычаг влияния на всё украинское пространство, которое в перспективе постарается вернуть под свой контроль. В общественном сознании жителей России даже возвращения Белоруссии без Украины недостаточно.

Об этом в эфире «Обоз ТВ» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для России какой-нибудь контроль реальный Украины над Донбассом означает завершение в целом всех претензий на зону влияния всей Украины. И это для них – катастрофа», – пояснил Климкин интерес Москвы в сохранении ЛДНР.

По его словам, «в российской мифологии есть такое модное слово «скрепы», и этими скрепами для России является именно Украина.

«Путин постоянно говорит: то печенеги с половцами, то тысячелетняя история, то один народ, то один язык, могу еще 5 минут все его эпитеты перечислять. Существование Украины как таковой – это катастрофа для сегодняшней российской модели», – уверяет Климкин.

Он предложил «посмотреть на ситуацию глазами Путина».

«Вот вы ведете какую-то историю о внешней экспансии. Хватает ли для этого, условно, Белоруссии – конечно, не хватает. Только 4% россиян видят Путина главой единого государства Белоруссии и России. Поэтому глаза будут на нас [на Украину].

И то, что Путин постепенно будет вести к делигитимизации любой власти на Украине, и в этом, мы должны признать, к сожалению, он успешен. А потом – к дестабилизации. Вся логика будет очень последовательной у России, особенно на фоне тех проблем, которые там раскручиваются», – резюмировал Климкин.