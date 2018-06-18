18.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Климкин раскритиковал план Авакова по Донбассу

Реализация стратегии «малых шагов» по так называемой “деоккупации” Донбасса, предлагаемая министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, невозможна из-за противодействия России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Я с Арсеном ее уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов либо средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает», – сказал Климкин.

Министр добавил, что России нужны ДНР и ЛНР “для дестабилизации Украины”.

«Все должны четко понимать, что России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе», – подчеркнул Климкин.

По его словам, Россия будет ставить прогресс на Донбасса в более широкий контекст своих отношений с Западом.

«Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать последующим процессом, создавая многочисленные ловушки», – резюмировал Климкин.