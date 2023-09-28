Климкин рассказал, что будет после поражения Украины

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В случае поражения Украины, в стране останутся миллионы украинцев, национальной идеей которых останется противостояние с русскими.

Об этом в интервью «DW» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В какую сторону всё может повернуться, сказать очень сложно, но то, что я точно знаю, что в этой стране, в моей стране нет того, что называется глубинное государство – deep state, но точно есть то, что называется глубинное общество – deep society, если хотите. Поэтому миллионы людей никогда не смирятся с тем, что они должны снова жить в каком-то понимании с этой реальностью, с российской сегодняшней. Вот, когда ты просто стоишь в Михайловском соборе на похоронах [погибших на фронте], ты становишься другим человеком», – сказал экс-министр.

«Поэтому я не могу предсказать, какой будет война, но я точно могу предсказать, что с этой Россией у нас не будет политической и юридической договорённости, если мы не победим. Мы можем остановиться, идти к победе дальше, мы можем сделать паузу. Никто не знает, как…марсиане придут, условно, но мы точно будем воевать дальше. Это всегда будет частью нашей национальной идеи и нашего ДНК. И это уже на поколения вперёд не остановить», – заявил Климкин.