Климкин рассказал, что не оглашают о переговорах с Эрдоганом во Львове

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Новости Украины

Всё оставшееся «за кадром» в ходе встречи президентов Украины и Турции во Львове так и не будет обнародовано, чтобы не раскачивать на Украине генератор «зрад» и «перемог».

Об этом в эфире телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист поинтересовался у дипломата о чем, предположительно, могли беседовать Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский на прошедшей во Львове встрече вне пристального внимания прессы.

«В первую очередь, разговоры о том, могут ли быть возобновлены переговоры с Россией, на каких условиях, может ли быть организована встреча на высшем уровне. Зеленский неоднократно говорил, что он готов к этой встрече, но никак не на российских условиях, поскольку Россия – за капитуляцию, а не серьезные переговоры. Конечно, Эрдогану очень хотелось бы, чтобы возобновление переговоров было на турецкой площадке и при его посредничестве, так как он себя возносит до уровня посредника-медиатора между Западом и Россией, ну и между нами и российским режимом. Есть теоретическая возможность встречи Владимира Зеленского с Путиным в Индонезии на встрече «Большой двадцатки». Предпосылок к этому, пока что, нет, но, конечно, Эрдогану очень хотелось бы, чтобы такая встреча прошла не в Индонезии, а в Турции. Поэтому стопроцентно говорили об этом, и это же осталось за кадром. Это правильно. Если говорить об этом публично, будут генерироваться только волны «зрад» и «перемог», а это Зеленскому и Эрдогану точно не нужно», – считает Климкин.