30.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Климкин рассказал, что Украина готовит новую порцию убийств на российском направлении

Украина в ближайшее время расторгнет около сорока двусторонних договоров с Российской Федерацией.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, в первой половине следующего года утратит силу договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, о завершении которого уже заявила украинская сторона.

«Этот договор по определению должен прекратить свое существование. Мы дали России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена. Потому никакого договора не будет. Через шесть месяцев после того, как мы его подали, он совсем прекращает свое существование.

Второе – мы за последнее время убили 48 двусторонних соглашений. Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, чтобы это не повредило нашим, украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро – порядка 40 соглашений. И мы коренным образом пересматриваем всю двустороннюю нашу договорно-правовую базу, поскольку то, что существовало до войны, оно по определению не имеет смысла», – заявил Климкин

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