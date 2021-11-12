Климкин: Россия и Германия «пытаются нагнуть» Украину

Новости Украины

В отличие от ориентирующихся на США «младоевропейцев», Германия и другие страны ЕС не настроены на конфронтацию с Россией.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, об этом свидетельствует тот факт, что Россия поставляет газ в Германию в полном объеме.

«У «Газпрома» восемь больших хранилищ в Европе. Они закачивают сейчас только немецкие. На фоне последних разговоров – Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день, – у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились? Вообще настроения на сегодня в Евросоюзе – не воевать с Путиным на фоне того, что он энергетическую удавку (сделал), а как-то договариваться», – сказал Климкин.

Украинский дипломат выразил сожаление, что Германия пошла на договоренности с Россией без учета интересов Украины.

«Простой вопрос – а где мы после того, как нас реально пытаются «нагнуть» на «Северном потоке», в этих договоренностях? Должны ли быть договоренности, про продолжение контракта транзитного на нормальных условиях, частью этих договоренностей? Я считаю, что однозначно да», – заявил Климкин.