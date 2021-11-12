Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.11.2021 14:34
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Климкин: Россия и Германия «пытаются нагнуть» Украину

Новости УкраиныВ отличие от ориентирующихся на США «младоевропейцев», Германия и другие страны ЕС не настроены...

В отличие от ориентирующихся на США «младоевропейцев», Германия и другие страны ЕС не настроены на конфронтацию с Россией.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Климкина, об этом свидетельствует тот факт, что Россия поставляет газ в Германию в полном объеме.

«У «Газпрома» восемь больших хранилищ в Европе. Они закачивают сейчас только немецкие.

На фоне последних разговоров – Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день, – у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились?

Вообще настроения на сегодня в Евросоюзе – не воевать с Путиным на фоне того, что он энергетическую удавку (сделал), а как-то договариваться», – сказал Климкин.

Украинский дипломат выразил сожаление, что Германия пошла на договоренности с Россией без учета интересов Украины.

«Простой вопрос – а где мы после того, как нас реально пытаются «нагнуть» на «Северном потоке», в этих договоренностях? Должны ли быть договоренности, про продолжение контракта транзитного на нормальных условиях, частью этих договоренностей? Я считаю, что однозначно да», – заявил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть