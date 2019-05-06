Климкин сделал удивительное заявление

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре на борту самолёта SSJ-100, совершившего накануне аварийное приземление в московском аэропорту «Шереметьево», передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают», — написал Климкин в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

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При этом он отметил, что в МИД пока не располагают подтверждением предварительной информации о том, что в авиакатастрофе пострадала гражданка Украины.

«Наши консулы проверяют информацию о гражданке Украины, пострадавшей в результате пожара на самолете SSJ100 в Шереметьево», — написал Климкин.