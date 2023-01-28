Климкин сияет: США нагнули Шольца, а тот – всю Германию
Решение правительства Германии о поставках Украине танков – гвоздь в крышку гроба российско-немецких отношений.
Об этом в эфире телеканала NTA заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Шольц как канцлер понимает, что внутреннюю политику Германии нужно было победить. Когда он понимает, что в стране до сих пор очень много какого-то негативного пацифизма – «а давайте никому не будем давать оружие, пусть быстрее настанет мир…». Им нужно было вбить в головы, что мир, который они понимали, это для нас кладбища и концлагеря.
Второй момент – это то, что часть немцев до сих пор достаточно осторожно относится к предоставлению тяжёлого вооружения, там реально до сих пор где-то 50 на 50. И для Шольца было очень-очень важно, чтобы и БМП, и танки предоставлялись сообща, чтобы это было решение коллективного Запада.
Третье – искривлённое чувство коллективной ответственности за Вторую мировую, оно – всё. Это реально, перефразируя Черчилля, начало конца. Это новая Германия, и эта Германия больше к каким-то особенным и специфическим отношениям с этим режимом не вернётся.
Если хотите, предоставление танков – это реально гвоздь в тот гроб специфических отношений», – заявил Климкин.
При этом он даже оправдал неторопливость принятия решений Германией.
«Были люди из социал-демократов, которые контактировали с Россией все эти десятки лет. В действительности эти люди больше в немецкой политике роли играть не будут.
Но для Шольца было важно всё-таки разрулить немецкую внутреннюю политику. В чём-то он прав, хотя и решение принято очень поздно, чтобы Германия не выпрыгивала из общей солидарности и западного единства, это важно», – объяснил экс-министр.
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