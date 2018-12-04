04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Мнение, Спецслужбы, Туризм, Украина
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Климкин снова запугивает украинцев Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин напоминает о наличии угроз для украинских граждан при посещении Беларуси.

«Я это всегда говорил, что я вижу угрозы для некоторых украинских граждан посещать Беларусь из-за российских спецслужб, не из-за действий белорусов», — сказал он на брифинге в Брюсселе во вторник, сообщает пресс-служба МИД.

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По его словам, есть несколько примеров “агрессивных действий российских спецслужб по отношению к украинцам”.

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