Климкин снова запугивает украинцев Белоруссией

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин напоминает о наличии угроз для украинских граждан при посещении Беларуси.

«Я это всегда говорил, что я вижу угрозы для некоторых украинских граждан посещать Беларусь из-за российских спецслужб, не из-за действий белорусов», — сказал он на брифинге в Брюсселе во вторник, сообщает пресс-служба МИД.

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По его словам, есть несколько примеров “агрессивных действий российских спецслужб по отношению к украинцам”.