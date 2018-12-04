04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
Белоруссия, Мнение, Спецслужбы, Туризм, Украина
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Климкин снова запугивает украинцев Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин напоминает о наличии угроз для украинских граждан при посещении Беларуси.
«Я это всегда говорил, что я вижу угрозы для некоторых украинских граждан посещать Беларусь из-за российских спецслужб, не из-за действий белорусов», — сказал он на брифинге в Брюсселе во вторник, сообщает пресс-служба МИД.
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По его словам, есть несколько примеров “агрессивных действий российских спецслужб по отношению к украинцам”.
Метки: Белоруссия, Климкин
ReCreative
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18:37 4 декабряВ НАТО признали: сосредотачивают силы у границ России
18:26 4 декабряОфициально: НАТО не собирается уходить из Черного моря
18:14 4 декабряГосдума призвала парламенты мира осудить украинские провокации
17:56 4 декабряСтало известно о судьбе флагмана Черноморского флота
17:13 4 декабряВ Думе увидели украинскую провокацию перед заседанием G20
15:03 4 декабряМосква предупредила, что Порошенко поставил мир на грань войны
14:46 4 декабряЛуценко анонсирует захват российских компаний на Украине
14:11 4 декабряЧерноморский флот пополнился новейшим боевым кораблем
14:06 4 декабряПо вине правительства Севастополя сорвана и превратилась в посмешище сессия Заксобрания
13:54 4 декабряДиректор «Артека» подал в отставку
13:42 4 декабряРоссия продолжает «тихую блокаду» Керченского пролива – Госпогранслужба Украины
13:34 4 декабряТуристы и обслуга: Названа разница между русскими и украинцами в ЕС
13:00 4 декабряРоссийский подводный флот продемонстрировал свои боевые возможности в Черном море
12:41 4 декабряВ Крыму задержали фейкового сотрудника ФСБ
10:58 4 декабряКоцаба напомнил про русский бензин в украинских машинах.
10:49 4 декабряАресты и увольнения идут на пользу Крыму – Марков
10:10 4 декабряРоссия совершила революцию в мировой политике – Мухин
9:56 4 декабряВ Киеве осознали, что за Крымский мост РФ порвет глотку любому
9:36 4 декабряРоссия переходит в активную фазу работы с недовольными политикой США
9:29 4 декабряСбербанку и МТС хотят дать приказ идти в Крым
9:16 4 декабряУкраинский президент всех обманул
0:21 4 декабряВМСУ-шникам безопаснее остаться в российской тюрьме
22:42 3 декабряПорошенко отправил в отставку фейкового «представителя в Крыму»
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13:42 3 декабряРоссия ответила Парубию и Порошенко ракетными стрельбами
13:20 3 декабряНа популярной у туристов Крыма трассе появится освещение
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12:46 3 декабряЭкстремисты привезли передачу провокаторам в московское СИЗО
12:43 3 декабряПо одной из версий аэропорт Симферополя закрыт в связи с антитеррористическими мерами
11:53 3 декабряКнига рекордов Гиннеса отказала Украине в праве на Севастополь
11:29 3 декабряПропагандист Меджлиса заклеймил американского президента
11:14 3 декабряВоенная разведка Украины шокирована боевыми возможностями российской армии в Крыму
10:33 3 декабряТрамп запутался в своих отношениях с Путиным
10:25 3 декабряКрымский сенатор разоблачил наглую ложь Меркель
10:15 3 декабряУкраинский историк рассказал про тысячекилометровые фронты с Московией
9:50 3 декабряУ Порошенко рассказали, что РФ потребует за задержанных моряков ВМСУ
8:24 3 декабряВ Киеве признали, что теперь Путину гораздо легче взять измором Украину
0:04 3 декабряСША хотят влезть уже и в Азовское море
23:59 2 декабряАмериканский советник подтвердил худшие опасения украинцев
23:32 2 декабряКерченский кризис стал последней каплей для Запада: Неожиданные последствия
16:58 2 декабряПравительство Овсянникова торопится распродать имущество Севастополя
16:49 2 декабряДом-музей Чехова в Ялте приходит в полный упадок
16:34 2 декабряРоссия развалит Украину без армии
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