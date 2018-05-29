Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина

Климкин собрался усилить давление на Россию


МИД Украины намерен усилить дипломатическое и политическое давление на Российскую Федерацию “в связи с новыми арестами и репрессиями в Крыму”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом во вторник в Киеве на пресс-конференции «Новая волна политических арестов в оккупированном Крыму» заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, сообщает сайт МИД.

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«С нашей стороны мы, во-первых, усилим политическое давление на Россию … Во-вторых, сегодня наш министр иностранных дел Павел Климкин выступит на специальном заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине, а мы уже непостоянный член Совета Безопасности, но благодаря польским коллегам, сегодня состоится специальная сессия Совбеза ООН, где министр будет выступать с осуждением российской агрессии и с тем, чтобы показать ужасную картину репрессий в Крыму, напомнить о некоторых, наиболее резонансных делах и призовет наших партнеров усилить давление — дипломатический, политический и в том числе список санкций», — рассказала Беца.

«Наиболее цинично это выглядит на фоне предписания Международного суда ООН в мае, когда Россия должна была предоставить информацию Международного суда ООН, как она выполняет прошлогоднее решение суда о восстановлении деятельности Меджлиса на территории оккупированного Крыма, и это свидетельствует о том, что Российская Федерация вызывающе игнорирует любые решения и распоряжения Международного суда ООН», — заявила Беца.

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