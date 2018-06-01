01.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Климкин совершил дипломатический суицид

Спектакль СБУ по фейковому убийству беглого либерала Аркадия Бабченко сработал против нынешнего правящего режима – официальный Киев навсегда потерял авторитет в глазах Запада.

Об этом политолог Руслан Бортник заявил в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно с уверенностью сказать, что пиар-компания оказалась неудачной. Это то дело, которое могло быть использовано для Украины как элемент влияния на Россию и для её дальнейшей дискредитации, но из-за использования наших западных партнёров «в тёмную», мне кажется, что вся эта ситуация в какой-то мере привела к обратному эффекту, до определённого недоверия в обществе», – отметил он.

Бортник отметил, что особый удар был нанесен по главе МИД Украины Павлу Климкину, который заявлял о гибели Бабченко на Совбезе ООН.

«Как дипломат, он (Климкин, прим. автора) обманул других дипломатов, он потерял дипломатический авторитет в мире. Даже Израиль до подобных спецопераций не прибегает. Несколько израильских каналов, с которыми я работаю, говорят, что у них нет подобных прецедентов.

Они просто вызвали к себе лишнее недоверие…

Теперь каждую нашу новую ситуацию, каждый наш новый крик: «Волки, волки!» – Россия будет предоставлять миру через призму ситуации с Бабченко.

Та заторможенность, которая будет возникать на некоторые кризисы на Украине со стороны западных партнеров, то недоверие и скептицизм, что их сейчас обманут, и что это выльется в очередную «спецоперацию» наших правоохранительных органов, будет нас преследовать уже некоторое время», – заявил Бортник.