Климкин: Трамп усадит Зеленского за стол переговоров и тут же самоустранится

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В случае победы Трампа в США опасность номер один – это то, что новый американский президент организует переговоры с РФ и оставит Киев наедине «без позиции силы» и украинских условий.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что мир сложный, и у Трампа будет много проблем внутри страны и в мире, и я думаю, что чёрные лебеди начнутся именно после выборов. И есть фундаментальный риск, что Трамп достигнет первого результата, захочет любым путём начать хоть какие-то контакты между нами и российским режимом, при каком-нибудь посредничестве, будет на это давить, а потом не сможет уделять этому внимание. И не сможет сделать так, чтобы эти возможные переговоры были с нашей позиции, с позиции силы и на наших условиях. В этом я вижу риск номер один…», – плакался он.

«Хотя, я также понимаю, что для Трампа войти в историю и показать себя слабаком перед избирателями – это политически конец Трампа как Трампа, и он это тоже прекрасно понимает. И мы должны это очень хорошо использовать. Это не как балансировать, а если хотите, пройти по лезвию, но мы должны это сделать», – причитал Климкин.