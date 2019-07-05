Климкин требует «доставать и долбать» Россию

05.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна постоянно напоминать о Крыме и Донбассе на всех международных площадках о Крыме и Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дипломат подчеркнул, что на международных партнеров хорошо работают эмоции, которые давят на РФ.

«Можно начинать разговор и говорить: «Политические заключенные, вот вы должны их освободить, у вас их столько». Но другое дело, когда кто-то начинает разговор и говорит: «А Балуха вы держите в карцере столько-то уже дней». Вот это эмоция, и это на самом деле работает как давление на Россию… Так можно делать относительно Крыма, долбать каждый раз, говорить: «Тут милитаризация, тут нарушение прав человека». Можно еще много раз.

А можно сказать: «Ну, окей, Крым важен, вот мы примем резолюцию в ООН, покажем, что нам это небезразлично». То есть, одно дело большая стратегия «Крым наш», «Донбасс наш», а другое дело, когда ты работаешь 24 часа и достаешь Россию. Достаешь также юридическими вещами, судами, еще много чем достаешь», – заявил Климкин.