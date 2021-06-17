Климкин требует наказывать «за двойное гражданство со страной-агрессором»

17.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна ввести ответственность за получение российских паспортов своими гражданами.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам дипломата, речь идет об ответственности для граждан, проживающих на территории, подконтрольной Киеву, а не о жителях ДНР и ЛНР.

«Нам нужно сейчас – не завтра, не послезавтра, а сейчас, во-первых, принять закон об ответственности и наказании за двойное гражданство со страной-агрессором. Это абсолютно критическая история, иначе Путин пойдет вперед и будет потом говорить: «Там мои граждане, там российские граждане, я их защищаю в Днепре, в Одессе», – сказал дипломат.

«Мы не должны их отбрасывать, мы должны им объяснить, что мы, конечно, это не поддерживаем, но тем не менее, мы понимаем – если они не могут сейчас существовать на оккупированной территории, если их жизни, безопасности, хотя бы минимальному благосостоянию угрожает эта фундаментальная угроза, то мы не признаем эти паспорта, не признаем этого российского гражданства, эти паспорта являются ничтожными», – отметил экс-министр.

«Но мы не будем их потом преследовать за то, что им втюхали эти паспорта. А вот относительно Украины – мы должны очень последовательно бороться, жестко против этой паспортизации, поскольку это сознательный план Путина по разрушению украинской государственности», – заявил Климкин.