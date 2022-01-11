Климкин: «Треть украинцев готова к вооруженному сопротивлению Путину»

11.01.2022  12:23 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На Украине есть достаточное количество граждан, готовых воевать против России.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине есть достаточное количество граждан, готовых воевать против России. Об этом в эфире...

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По словам Климкина, в Европе больше нет стран, которые могли бы считаться ядром сопротивления России.

«Нас всегда считали ядром сопротивления России в восточной Европе с точки зрения нашего масштаба, с точки зрения людей. Вот эти опросы, которые многие критикуют… Вот сколько людей готовы к вооруженному сопротивлению Путину? Когда 33%, одна треть, все говорят: «Ну, восьмой год войны, 33%». Но с другой стороны посмотрите, в Германии, где войны нет, там 17%. Если бы, не дай бог война, так там семь, наверное, было бы, правда? А у нас 33 на восьмом году», – сказал экс-министр.

«Вот я считаю, что это на самом деле достижение. Я никого не обвиняю, кто готов, кто не готов, но каждый третий готов взять в руки оружие. И я думаю, что в Кремле это тоже зайдет. Каждый третий, в случае атаки, реально будет с оружием. Но еще же будут волонтеры, будут еще люди, которые будут осуществлять сопротивление. Это на самом деле результат этих сложных восьми лет», – заявил Климкин.

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