Климкин убеждает Запад, что поворот от России – это навсегда

02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Павел Климкин на встрече с иностранными журналистами заявил, что нынешняя политика Украины и ее курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменятся, даже если выборы выиграет Владимир Зеленский, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает канал CNBC.

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«Я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики), поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО», – сказал Климкин.

На вопрос, не поменяет ли Украина свои отношения с Россией, Климкин ответил отрицательно, заявив, что нынешний менталитет украинцев и их отношение к России, а также курс на ЕС и НАТО – «это навсегда».

«Если вы спросите у людей на улицах, – это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас – украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, но с точки зрения стратегии – это решено на 100%», – утверждает Климкин.

Напомним, что по Конституции Украины назначение или снятие министра иностранных дел – это прерогатива президента, который определяет внешнюю политику страны.