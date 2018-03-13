13.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Климкин угрожает отобрать шенгенские визы у всех, кто придет на выборы в Крыму

ЕС должен ввести санкции против всех, кто причастен к организации и проведению выборов в Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что выборы на оккупированной территории по определению нелегитимны. Все те, кто принимает участие в организации этих выборов, должны попасть под санкции и понести свою часть ответственности. Об этом я уже вчера говорил с Фредерикой Моргерини и буду в понедельник говорить с министрами иностранных дел ЕС, это будет одним из ключевых вопросов. Я благодарен всем министрам, своим друзьям, за осуждение таких выборов, за то, что однозначно говорят, что они не легитимны. Но я говорю, что этого мало. Заявлений тут мало, если мы четко не скажем, что все, кто принимает участие, все кто к ним причастен так или иначе, должны попасть под санкции. Это фактически означает – ни в какой Шенген ты не въедешь. Все это обязательно должно быть сделано», – сказал он.