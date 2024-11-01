Климкин: Украина не должна «косплеить Путина» в Приднестровье

Елена Острякова.  
01.11.2024 16:42
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не должна вторгаться в Приднестровье даже в случае победы на президентских выборах в Молдове пророссийского кандидата.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью «Европейской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не должна вторгаться в Приднестровье даже в случае победы на президентских выборах в...

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«Это очень опасная история. Мы говорим: угроза российского плацдарма, нужно зайти в Приднестровье. А тут выходит Путин в своем Кремле и говорит: я же предупреждал, тут угроза с украинской территории. Они косплеют меня, почувствовали угрозу и зашли.

На самом деле мы этим откроем ящик Пандоры и поставим под вопрос базовые принципы международного права. Другое дело, когда Молдова соберется и в соответствии со своими конституционными процедурами скажет: нам нужна другая форма поддержания безопасности в Приднестровье. Для этого мы делаем официальное приглашение», – сказал Климкин.

Он не согласен с тем, что такого приглашения от Кишинева «стопроцентно не поступит», но на 90% исключает это.

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