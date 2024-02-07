Климкин: Украина – полигон для США. Нужно понять и простить

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Запад должен быть благодарен Киеву за то, что имеет возможность ценой украинских жизней экспериментировать с видами вооружений на территории Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно начинать разработку новых вооружений. Собственно, у Запада есть здесь на Украине полигон. Я это говорю без какого-либо цинизма. Это, собственно, наша общая западная история, она ценностная. И Запад должен учиться от этой войны и производить лучшие образцы, но также быть благодарным Украине как стране, украинской нации, собственно, украинцам за то, что это происходит», – заявил Климкин.

Радиоведущий Дмитрий Тузов, пропагандирующий оголтелую русофобию, почуял неладное и поспешил сгладить уровень «зрады».

«Что касается полигона, я это обозначение слышал и от украинских военных. И здесь важно понимать, что часть нашей страны, а может и всю, учитывая, ракетные обстрелы, в полигон превратили русские, и этому надо активно противодействовать», – сказал Тузов.

Впрочем, следующим своим вопросам о задержке американской помощи Украине он только усугубил создавшуюся неловкость.

«Зачем американцы, учитывая то, сколько сил и ресурсов и с украинской стороны жизней вложено в защиту Украины и цивилизации от имперской России, ставит такой эксперимент над Украиной – выживет она или не выживет?» – спросил ведущий.

«Мы для того, чтобы достичь того, что нам нужно (и помощи, и не только помощи), должны понять американцев. Иногда они не против нас, но и не за нас. А в нашей ментальности все должны быть или против, или за. К сожалению, даже в западном мире это не так, я уже не говорю о незападном», – признал в ответ Климкин.