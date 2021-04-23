Климкин: Украинцы встретят оккупационные войска США с цветами

23.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинцы будут с цветами в руках встречать американских военных, которые под видом учений расположатся на территории бывшей советской республике вопреки ее Конституции и Декларации о т.н. независимости.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, сейчас настал идеальный момент для того, чтобы разместить на Украине часть американских войск, которые выводятся из Афганистана.

«Вот сейчас, смотрите, на всех экранах американцы выходят из Афганистана. Одновременно, что сделал Байден – он ввел специальную ситуацию относительно российской угрозы. Это идеальный момент.

И все молчат как в тряпочку, как страусы на морозе. Давайте говорить с американцами, чтобы какие-то подразделения, конечно под соусом тренировок, все такое, например, американский батальон в Мариуполе будет тренировать наших морпехов. Или в Николаеве, в Херсоне. Что-то в Одессе сделаем, и будем еще встречать американцев с цветами.

А то мы же смотрим в российских сетях, а в российских сетях российские военные катают. Мы же знаем это все, заходим под разными никами, – говорят: «Да не хватит цветов на Крещатике, чтобы нас встречать». Пусть успокоятся и подавятся – мы будем цветами других встречать», – заявил Климкин.