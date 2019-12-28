28.12.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Климкин: Украину будут разваливать, заручившись индульгенцией Запада

Предстоящие три года станут одними из самых тяжелых для украинского государства, которое может прекратить свое существование.

К такому выводу в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» приходит прежний экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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Он убежден, что нет смысла надеяться на договоренность России с «коллективным Западом» по Донбассу без достижения согласия по ключевых для РФ вопросам, среди которых – легализация российского статуса Крыма.

По словам бывшего министра, российский президент в ментальной парадигме, подразумевающей, что русские, украинцы, белорусы – один народ», а Причерноморье и восток Украины – исконные русские земли».

«Тех, кто думает, что это банальный шантаж, должен разочаровать: это истинная точка зрения российской элиты, и вместе с тем цель и миссия на ближайшую перспективу. В течение следующих лет они попробуют развалить нас и получить на это индульгенцию Запада, что возможно только и исключительно путем реализации такого сценария изнутри Украины», – прогнозирует автор.

«Очень надеюсь, что в Украине найдется достаточно украинцев, от ветеранов до олигархов, а последние до сих пор преимущественно определяют украинскую политику, чтобы противодействовать таким планам. Два-три следующих года в этом контексте могут стать решающими. Удастся ли нам мобилизоваться еще раз – вопрос открытый», – резюмирует Климкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский политик пришел к выводу, что запуск поездов в Крым разваливает Украину.

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