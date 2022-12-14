Климкин: умерший Макей переволновался из-за подготовки к атаке на Ровенскую АЭС

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Белоруссия не имеет ресурсов для полномасштабного наступления на Украину, однако варианты высадки десанта, перерезания ж/д-дорог и трасс или ударов по стратегической инфраструктуре – в Минске рассматривают.

Об этом в эфире ICTV заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что очень большой шанс, что Макея (Министр иностранных дел Белорусси (2012—2022) Владимир Макей – ред.) убрали. Он очень беспокоился о своём здоровье. Я помню свои встречи с ним. Он очень к этому относился – очень внимательно. И какой-то инфаркт… Ну, может человек очень волновался, понимал, куда это всё идёт. Он понимал, что может быть атака с белорусской территории, а это будет конец сегодняшней Белоруссии.

Конечно, они неспособны на полномасштабную атаку, но они способны сделать, какое-то десантирование. Мы же знаем, что они сейчас отрабатывают там разные десантирования, втягивают туда кадыровцев. Все эти перемещения известны. И наши союзники за этим следят», – вещал он.

«Сделать масштабное наступление пока что шансов нет. А попытаться перерезать железную дорогу могут, могут Варшавку, могут провести атаку на Ровенскую АЭС, потому что она сейчас балансирует и держит нашу энергетическую систему, чтобы положить её», – рассуждал Климкин.