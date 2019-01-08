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08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Колониальная демократия, Политика, Украина
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Климкин успокаивает: ЕС не отменит безвиз с Украиной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что угрозы отмены безвизового режима Украины с ЕС нет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом министр заявил в интервью программе «Завтрак с 1+1» во вторник, 8 января.

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«С Украиной ни у кого реальных проблем с безвизом нету. Ни с одной страной. Никто никогда… ни один из министров иностранных или внутренних дел мне не сказал: слушай, Павел, вот у тебя там есть реальная (проблема. — Ред.)», — отметил Климкин.

Он подчеркнул, что в то время, как в европейских государств есть вопросы к действиям криминальных банд из отдельных стран, к украинцам таких претензий нет.

Климкин отметил, что украинцы в основном соблюдают требования безвиза, а случаев, когда после завершения 90-дневного периода они нелегально остаются в Европе, немного. «Мы пытаемся подсчитывать, эта цифра невелика», — заверил министр.

Климкин также отметил, что большинство украинских трудовых мигрантов не злоупотребляют безвизом для работы в Европе, а работают там легально.

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