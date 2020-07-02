Климкин увидел в Белоруссии «начало конца Путина»

02.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия, которую русские рассматривают как часть своей страны, рано или поздно вернется в «европейскую семью».

Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом, Климкин уверен, что Белоруссия рано или поздно будет интегрирована в западные структуры.

«Белоруссия, смотри, когда-то был опрос очень интересный. Спрашивали русских, какую роль Путина в будущем они видят. Ну, там, президентом России, кем-то. Только 4% видят Путина в будущем президентом Союзного государства России и Белоруссии. Как ты думаешь почему? Для многих русских Белоруссия – это уже свое. Ее не надо захватывать, это свое. Ну там Лукашенко, чудик такой себе, но все равно это наше. Вот, оно как-то даже Путина не достойно – чего там Белоруссией заниматься.

А вот Украина, Киев, эта идиотская модель Новороссии, контроль над Черным морем, коридор – это у них сидит в голове.

Я, например, считаю, что Белоруссия в Восточную Европу вернется. Слушай, белорусский язык ближайший к украинскому. Я говорю на украинском, белорусы, у меня много друзей, абсолютно это спокойно воспринимают. История, она же вот такая (переплетенная) была. Кухня, ну конечно есть, все равно она много где переплетается. Все-таки, мы вышли из одного.

Первая Конституция Филиппа Орлика, ну где он родился? На территории современной Белоруссии, возле Полоцка. Есть много вещей, которые завязаны на столетия, и я сто процентов уверен, что Белоруссия вернется. Ну, белорусы так не хотят жить», – заявил Климкин.

Он уверяет, что потеря контроля над Белоруссией станет предвестником заката карьеры президента России Владимира Путина.

«Для него потеря Белоруссии после нас – это окончательный конец. Я считаю, что это будет еще не началом конца, но точно уже приближаться к нему», – уверяет экс-глава МИД Украины.