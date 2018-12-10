Климкин в Брюсселе пожаловался на “дестабилизацию” юга Украины

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Одним из ключевых вопросов сегодняшнего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел была поддержка украинского Донбасса и украинского Юга, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в Брюсселе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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“Одним из ключевых вопросов для меня была и поддержка Донбасса, и украинского Юга, поскольку все прекрасно понимают, что логика действий России – дестабилизировать украинский Юг. Сначала сделать так, чтобы экономическая активность на украинском Донбассе была уменьшена, сделать ее неэффективной, затем вызвать дестабилизацию, а затем сыграть свой сценарий”, – уверяет украинский министр.

По его словам, это понимают абсолютно все министры, которые принимали участие в заседании Совета ЕС.

“В ближайшие дни мы будем говорить о том, какие проекты (на Донбассе – ред.) можно запустить очень быстро”, – добавил он.