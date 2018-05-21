21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  389 просмотров
Общество, Политика, Туризм, Украина

Климкин впервые приехал на родину африканского носорога


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в кенийскую столицу Найроби, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Прибыв в Найроби. Получили теплый прием в Министерстве иностранных дел Кении во время первого визита Министра иностранных дел Украины в Республику Кения”, – подчеркнул министр.

Он также сообщил, что украинская делегация проведет несколько встреч с высокопоставленными кенийскими чиновниками, а также открытие Почетного консульства в Момбасе – втором по величине городе Кении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть