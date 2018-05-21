21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

389 просмотров

Климкин впервые приехал на родину африканского носорога

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в кенийскую столицу Найроби, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Прибыв в Найроби. Получили теплый прием в Министерстве иностранных дел Кении во время первого визита Министра иностранных дел Украины в Республику Кения”, – подчеркнул министр.

Он также сообщил, что украинская делегация проведет несколько встреч с высокопоставленными кенийскими чиновниками, а также открытие Почетного консульства в Момбасе – втором по величине городе Кении.