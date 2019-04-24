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24.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс
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Климкин вспомнил, что на Донбассе живут украинцы

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал решение Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Решение РФ о выдаче российских паспортов на на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый “паспортный” этап оккупации Донбасса», — написал Климкин в своем Twitter.

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Он призвал украинцев, проживающих в ЛНР и ДНР, не принимать российские паспорта.

«Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — считает Климкин.

Климкину ответила российская журналистка Ольга Скабеева.

“День, когда официальный представитель украинской власти впервые назвал жителей Донбасса- людьми: не террористами, не боевиками, не мразями, не сепарами, не ватой. Но было поздно!”, – язвительно прокомментировала она.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, то есть жителями нынешних ДНР и ЛНР. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ будет осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления необходимых документов, среди которых паспорта республик, выданные их властями.

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