Климкин запричитал: Европа поворачивается к России

25.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Европа готовится заключить с Россией новый договор, который узаконит реальность, сложившуюся после 2014 года.

Об этом в эфире 5 канала заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы дипломатического ведомства, если это произойдет, то европейские институты «потеряют доверие» и обесценят свое существование.

«Сама тенденция меня, к сожалению, очень беспокоит. Я вижу в Европе сейчас тенденцию вернуться не к нормальности, условно, 2013 года, но к определенной новой нормальности с Россией. И это очень для Европы негативный сигнал, поскольку Европа себя нивелирует в контексте самих европейцев к европейским институтам», – заявил Климкин.