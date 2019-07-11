Климкин жалуется, что в ЕС ситуация меняется не в пользу Украины

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не смогла добиться от ЕС введения против России санкций, связанных с задержанием осенью прошлого года в Азовском море украинских военных моряков, нарушивших российскую границу.

Об этом в эфире телеканала «Громадське» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам дипломата, это связано с изменением позиций отдельных стран Евросоюза по отношению к России.

«Мы действительно работали над пакетом «азовских» санкций. К сожалению, те очень мощные вещи, которых мы хотели, они пока что не прошли. Они еще находятся в процессе обсуждения и касаются, например, ограничения военно-морской деятельности России, они касаются ограничения захода российских судов, которые приписаны к азовским и черноморским портам и другие вещи.

Некоторые из этих вещей, я очень надеюсь, будут имплементированы на двустороннем уровне странами, которые традиционно считаются нашими друзьями. С некоторыми будет сложно… Сейчас атмосферу в ЕС вы сами знаете, все меняется, перезагружается», – заявил Климкин.