Климкина могут отправить послом в США

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который недавно подал в отставку, планируют отправить послом в США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило киевское издание УНН со ссылкой на осведомленный источник в украинских дипломатических кругах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно если будут решены все формальности (увольнения и назначения – ред.)”, – сообщил собеседник издания.

Напомним, Павел Климкин написал заявление об отставке с должности министра 17 мая. 6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина.

11 июня в ВР зарегистрировали проекты постановлений Зеленского об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел Украины № 10381 и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины № 10382.

Сам Павел Климкин заявил, что планирует останется в политике. В то же время он также рассказал, что не нашел партии, с которой бы пошел на выборы в Верховную Раду.