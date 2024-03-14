Климов пригрозил дать западным наблюдателям урок демократии

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Во время проведения выборов Россия не будет ориентироваться на оценки и пожелания ангажированных иностранных наблюдателей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор попросила прокомментировать присутствие иностранных наблюдателей на выборах.

«Очень важно, чтобы люди, которые хотели бы разобраться в ситуации, имели возможность приехать в нашу страну. Количество стран, которые будут представлены через своих наблюдателей и иностранных экспертов, велико, порядка ста. Правда, количество постоянно меняется. Мы были и остаёмся открытыми. Но важно понимать, что мы не хотим делать что-то ради наблюдателей или оценок каки-то зарубежных доброхотов. Мы это делаем ради себя», – сказал Климов.

Он подчеркнул, что присутствие наблюдателей необходимо, в первую очередь, другим странам – в том числе и для того, чтобы взять у России урок демократии.

«Но среди прочего мы уверены, что наша избирательная система лучше очень многих. Если люди посмотрят, и что-то позаимствуют, я считаю, это будет им полезно. А что касается оценок разных штатных специалистов по демократиям – с 1992 года они все находятся на финансировании Госдепа США и аналогичных структур. Делают они то, что им поручается. И для них мы точно никакой показухи устраивать не собираемся, потому что для каждого государства это ещё и опасно, подыгрывать этим деятелям, которые корчат из себя независимых наблюдателей», – добавил сенатор.