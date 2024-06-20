Климов рассказал, как РФ противостоит «полусотне взбесившихся государств»

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Запад во главе с США пытался подсадить на русофобию мировое большинство, однако столкнулся с таким явлением с их стороны, как «итальянская забастовка».

Об этом в интервью политэксперту Олегу Яновскому заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не удалось полусотне государств, ведомых Вашингтоном, справиться с Россией, как они хотели, на поле боя? Они сами открыто говорят: они не ожидали, что мировое большинство отвергнет их русофобские идеи. Есть такое выражение «итальянская забастовка» – нечто подобное они сейчас наблюдают в мире. И они в бессильной злобе пытаются бросаться на всё, что угодно. Они там грозят кулаком Африке, а африканцы начали выдворять иностранные военные контингенты стран НАТО. И кого приглашать взамен? Были ощущения у нео-империалистов, что поскольку наша экономика занимает 2% в объёме ВВП, а у них там о-го-го, то это вопрос если не дней, то месяцев. Почему не получилось? Они не учли простую вещь, что ВВП – это такой же фетиш, как и многое другое, особенно измеренное в долларах. Есть другие показатели. Например, доля того или иного государства, его компаний, ресурсов в производственно-технологических глобальных цепочках. Тут уже наша доля оценивается примерно 44%», – сказал Климов.

Также он назвал огромным ресурсом серьёзную внутреннюю консолидацию и политическую стабильность РФ.



«Этот ресурс позволяет нам сегодня противостоять полусотне этих взбесившихся под эгидой Вашингтона государств, да ещё и быть в авангарде движения за свободу наций, показывая другим пример. Неслучайно поэтому супостат мечтает развалить Россию на квазигосударства и уничтожить Русский мир. Кстати, это не фигура речи – я почти прямо цитирую текст из резолюции Европарламента за полгода до начала СВО… Так кто на кого напал?», – добавил сенатор.