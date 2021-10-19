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19.10.2021 18:36 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Соотечественники
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Климов рассказал о высокой явке соотечественников на голосовании в Госдуму в 144 странах

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, количество проживающих за рубежом соотечественников, которые проголосовали на...

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, количество проживающих за рубежом соотечественников, которые проголосовали на выборах в Госдуму, сравнялось с доковидными показателями.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши сограждане, люди, имеющие право голоса и проживающие временно или постоянно за рубежом, подчеркну, в условиях пандемии, в 144 странах, пришли на выборы в Госдуму, и количество людей оказалось на том же уровне, как в доковидном 2016 году – на выборах прошлого состава Госдумы.

Это говорит о многом, о высокой активности наших зарубежных сограждан. Я не говорю, как они проголосовали. Я говорю о том, что они, всё-таки, считают, что это их Отечество, и они должны участвовать в политической жизни. Это их решение, их выбор», – рассказал Климов.

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