Клиника: Фотографы застукали Геращенко за непотребством в зале Рады

11.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Одна из наиболее скандальных соратниц Петра Порошенко – бывшая вице-спикер Ирина Геращенко, прошедшая и в новую Верховную Раду, была вновь запечатлена парламентскими операторами с высунутым языком в сессионном зале.

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Геращенко в подобном виде появлялась на публике уже не раз – в Сети можно найти снимок с высунутым языком во время заседания комитетов Верховной Рады, а на другом фото она позирует рядом со скульптурой змеи, демонстрируя сходство.

«Учитывая, что это происходит неоднократно, наверняка – клиника», – комментирует киевская правозащитница Елена Бережная.