Клинтон признала, что США не выполняют свои же правила, навязанные миру

США создали систему правил для мира, которая позволяет им наказывать «плохих парней».

Об этом бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила на форуме в Дохе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все это было попыткой создать систему, которая могла бы обуздать плохих лидеров. Таких, как Владимир Путин, который хочет доминировать и уничтожать своих соседей. Лидеров, травмированных ужасными событиями. Поэтому они совершают ужасные поступки и могут действовать не так, как должны.

Это одна из причин, почему мы создали эту систему. Отказ от норм и законов в международной системе пойдет на пользу только худшим игрокам», – вещала Клинтон.