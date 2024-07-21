Клинтоны выходят из засады: Байден получил поддержку от семьи своего предшественника в Белом доме

Сергей Рыжов.  
21.07.2024 09:05
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, США


Продолжающееся закулисное перетягивание каната внутри истеблишмента Демпартии США дарит некий шанс нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену на поддержку части влиятельных элит на предстоящем в августе партийном сьезде , а значит – и перспективу выдвижения кандидатом в президенты США на второй срок.

Как сообщает NBC, влиятельная среди «ослов» семья Клинтонов якобы  в частном порядке поддержала решение Байдена остаться в предвыборной гонке несмотря на критику и многочисленные призывы доноров и однопартийцев сойти с дистанции.

Продолжающееся закулисное перетягивание каната внутри истеблишмента Демпартии США дарит некий шанс нынешнему хозяину Белого...

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По словам источников канала, 42-й президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон также активно призывали доноров поддерживать Байдена и его кампанию.

Кроме того, Клинтоны за кулисами поддерживали связь с Белым домом и предлагали свою помощь.

Сам Байден, по информации CNN, разочарован позицией своих однопартийцев и спонсоров Демократической партии, призывающих его уступить место кандидату в президенты младшему политику.

Вместе с тем он уже в скором времени планирует вернуться к участию в предвыборных мероприятиях после того, как восстановится от коронавируса.

Пока что президент продолжает страдать от кашля и хрипоты, говорится в заключении врача Белого дома Кевина О’Коннора. В то же время пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода остаются на нормальном уровне, а легкие чистыми.

В общем, “деда” пока что рано списывать со счетов, какой бы заезженной старой клячей он не казался. А вот сьезд демократов обещает быть тем еще зрилищем. Если, конечно, все ведущие партийные кланы не договорятся между собой раньше. Впрочем, на это надежды мало – никогда еще “ослы” не подходили к выборам в состоянии такого внутреннего раздрая.

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