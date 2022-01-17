Клип Шнурова заставил Смольный работать

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Смольный отреагировал на критику музыканта Сергея Шнурова проблем с невывозом мусора в Санкт-Петербурге. Новый клип прокомментировал отвечающий за мусорную реформу вице-губернатор Валерий Пикалев. Помимо этого, Пикалев принес извинения петербуржцам за перебои с вывозом отходов. Таким образом, ролик Шнурова буквально заставил чиновников работать.

Курирующий мусорную реформу Валерий Пикалев 17 января извинился перед жителями города за несвоевременный вывоз мусора, заверив, что правительство и губернатор «делают все возможное, чтобы решить проблему», а прокуратура даст правовую оценку сложившейся ситуации. Кроме того, Пикалев прокомментировал произведение Шнурова «Пока так». По мнению Пикалева, хит Шнурова – «примитивный хайп, который ничего под собой не несет».

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«Мы живем в свободной стране. Каждый свободно формулирует свои мысли, тем более такие творческие личности. Весь клип не смотрел, начало было просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но, честно скажу, есть вещи, которые для меня как для мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несет», – считает Пикалев.

Шнуров 15 декабря представил клип, снятый на фоне мусорной площадки с невывезенными отходами. Автор песни отмечает – «надо ж так загадить город», интересуясь, где «бегловская лопата» и «что она гребет». Губернатор Петербурга Александр Беглов пока никак не прокомментировал мусорную проблему в городе, предпочитая хранить молчание.

Напомним, в Петербурге с начала года стартовала мусорная реформа, а обязанность вывозить отходы перешла к региональному оператору «НЭО». Непродуманность реформы привела к скоплению мусора во дворах города и массовым жалобам петербуржцев.

НЭО заявил о запуске новой горячей линии для приема жалоб жителей, однако петербуржцы отмечают проблемы с дозвоном и некомпетентность операторов. Из-за скопления отходов во дворах города в Петербурге увеличилось количество крыс. По мнению экспертов, это может привести к вспышкам новых эпидемий.