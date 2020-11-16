Клизма вместо смертельной инъекции. Харьков чуть не остался без горсовета

16.11.2020, Харьков, Марк Старолисов

Харьковский горсовет два дня находился под реальной угрозой полного срыва работы Когда депутаты нового созыва соберутся на первую сессию, пока непонятно.

Второй апелляционный административный суд 13 ноября отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии (ГИК) по результатам выборов в городской совет.

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Признанные избранными кандидаты в депутаты с этого момента отныне таковыми не являлись, а когда соберется новый состав городского совета на сессию зависело от того, как и сколько времени ГИК будет «устанавливать результаты».

А началось всё так. Проигравший кандидат в депутаты городского совета от «Слуги народа» Алексей Вац обратился в Харьковский окружной административный суд с иском, в котором просил признать противоправным и отменить протокол ГИК «О признании 84 кандидатов избранными депутатами Харьковского городского совета VIII созыва» и обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися и назначить повторные. То есть оставить город без избранной власти.

Учитывая то, чьи представители находятся на посту президента и в правительстве, а также составляют парламентское большинство, понятно, кто бы воспользовался своей возможностью ввести незаконную чрезвычайку. А зная отношение этой публики к конституции и законодательству, легко можно было предположить, что голосование в полуторамиллионном городе, тем более, не такое, как им бы хотелось, они обнулят с превеликим удовольствием.

Вац обосновывал свой иск тем, что ГИК приняла более сотни протоколов от участковых комиссий, которые были оформлены недолжным образом: не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и т.д. Окружной суд сначала отказал в удовлетворении иска, и Вац подал апелляцию, где сообщил, что суд первой инстанции принял решение на основании ненадлежащих и недостоверных доказательств, которые предоставили в избирком.

Апелляционный суд, разбирая дело вторично, вспомнил об уже принятии решения о пересчете голосов на отдельных участках по иску партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и постановил удовлетворить апелляционную жалобу частично. То есть, отменил предыдущее решение окружного суда и обязал ГИК «продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета».

Среди уже считавших себя избранными началась паника. Пока еще не утверждённые депутаты волновались, избраны ли они на самом деле или вместо них в протоколе окажутся другие люди. Член Гик адвокат Антон Мартыненко успокаивал городских недоизбранников: «По сути это означает, что городская ТИК вынуждена повторно определить результаты выборов депутатов с учетом выводов суда. При этом, речь в принципе не идет о недействительности выборов или повторных выборах, а фактически сводится к повторной сдаче протокола о результатах выборов с учетом выводов суда апелляционной инстанции».

А вот делать подарок «Слуге народа» и обязывать территориальную комиссию признавать выборы не состоявшимися и назначить повторные, суд отказался напрочь. Обжалованию это постановление не подлежит. Таким образом, решение суда оказалось не смертельной инъекцией новому депутатскому корпусу, а животворящей клизмой горизбиркому.

То есть, просто нужно было не быть неряхами и головотяпами, поработать шилом и иголкой, переписать несколько страниц без помарок и исправлений, а также кое-где проверить протоколы нижестоящих комиссий на трезвую голову.

Уже к концу дня 15 ноября ГИК исполнила решение Второго апелляционного административного суда и подписала новый протокол о результатах выборов в горсовет. Так что сессия состоится, хотя и на несколько дней позднее. «Мы выполнили решения суда и подписали новый протокол о результатах выборов», – сказал один из членов этой комиссии.

В этот раз депутатский корпус и комиссию пронесло. Но кто сказал, что и новый протокол не оспорят в суде? Ведь недовольных результатами выборов более чем достаточно. Тут и «Слуга народа», и «ОПЗЖ», причем эти недовольны не только подсчетом за партию в целом, но и теми, кто прошел по этому списку. А сколько тех, кто не прошел совсем, ни чучелом, ни списком. Так что расслабляться пока рано.