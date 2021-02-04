Клоун докривлялся: Китай вводит против Украины ответные санкции

04.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ответ на введённые Владимиром Зеленским антикитайские санкции в Пекине собираются отомстить Киеву и прекратить закупку ряда украинских товаров.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно вспомнить антикитайские санкции Киева. Иными словами, санкции против крупнейшего торгового партнёра Украины. Ответ на эти санкции уже анонсирован официальным заявлением МИД КНР – Китай перестаёт покупать украинскую кукурузу, сою, пшеницу, сахар и прочие агротовары, а также металлопродукцию.

В итоге Украина оказывается с очень большим минусом в торговом балансе, потому что, естественно, украинская кукуруза в таких количествах, которая шла в Китай, или подсолнечное масло – не нужно ни в ЕС, ни в США. Можно как-то пробиваться на ближневосточные рынки, но на этих рынках достаточно плотно сидят США, ЕС, Россия, Турция и Канада. И собственно ловить там «украинушке» нечего», – резюмировал Белашко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина фактически объявила экономическую войну второй экономике мира ради того, чтобы угодить США.