Клоун осточертел: в странах ЕС собрались поднять вопрос легитимности Зеленского

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В ближайшее время чиновники и политики ряда европейских стран начнут вслух задавать вопросы о нелегитимности Владимир Зеленского.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А у Зеленского закончилась легитимность. Поверь мне, этот вопрос сейчас будет очень на Западе актуальный. Я это уже знаю, даже готов забить с тобой, на бутылку… Предмет спора – что в очень ближайшее время на Западе будет поднят вопрос легитимности Зеленского», – сказал он.

«Кем? От уровня прессы до уровня официального, дипломатического. Разместят новости в средствах массовой информации… Как минимум, в двух самых мощных странах Евросоюза я общался на эту тему с чиновниками, и они этим обеспокоены. Это Германия и Австрия», – уверен Мосийчук.