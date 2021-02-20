Клоунада заканчивается. Навальный в суде вспомнил о Боге

20.02.2021, Москва, Елена Острякова

Мосгорсуд отказал сегодня в апелляции защиты блогера Алексея Навального на ранее принятое решение о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» (мошенничество). Срок сокращен на полтора месяца, с зачетом домашнего ареста в 2013-2014 годах.

Никаких групп поддержки у суда не было, только журналисты. Традиционно присутствовали 11 иностранных дипломата из Прибалтики и стран северной Европы. Сообщить о своих мотивах они вновь отказались. Жена Навального Юлия снова не явилась поддержать мужа.

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Однако поведение и риторика подсудимого заметно изменились. Навальный был печален, исчезли бравада и наглость, не прозвучало ни одного «фирменного» оскорбления в адрес судьи и прокурора.

Самое заметное изменение – в риторике подсудимого. Он не смог не упомянуть любимую соцсеть своих адептов-тинейджеров «Тикток» и не процитировать их любимую книгу «Гарри Поттер».

«Отлично по этому поводу сказала один из замечательных философов по имени Полумна Лавгуд из Гарри Поттера: «Важно не чувствовать себя одиноким, на месте Волан-де-Морта я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким», – сказал Навальный.

Но при этом неожиданно он заговорил о Боге и «великой русской литературе». Такая риторика явно рассчитана на более взрослую и консервативную публику, которая раньше Навального не интересовала.

«Теперь я верующий, и мне это сильно помогает в деятельности… Я испытываю удовлетворение такое, в какой-то сложный момент я не предал заповедь. О таких людях говорят, что он странные, сидят в камерах и пытаются себя чем-то подбодрить, но они ведь никому не нужны… Откройте русскую классическую литературу! Мы страна страданий!» – заявил Навальный

Навального этапируют к месту заключения в начале следующей недели.

«Есть пораженческие настроения в протестном движении. Мы видели отказ штабов от массового движения и переход на систему типа «фонарики», а теперь вообще ничего. Как человек наблюдающий, я отмечаю в части движения пораженческие настроения», – прокомментировал сегодняшние события главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.