«Клоуны!» – Латынина отчитала коллег-иноагентов. Прилетело Невзорову, зацепило Венедиктова

Максим Столяров.  
06.08.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


«Российская политическая эмиграция» представляет собой жалкое зрелище умеющих только пресмыкаться и унижаться людей.

Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российская политическая эмиграция» представляет собой жалкое зрелище умеющих только пресмыкаться и унижаться людей. Об...

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«Российская эмиграция, конечно, в заложниках у левой повестки. Собственно, это и сделало российскую политическую оппозицию за рубежом абсолютными клоунами. Потому что можно играть в культуру отмены, можно играть в хунвейбинов – когда ты действительно хунвейбин при Мао.

Или хотя бы когда ты хунвейбин где-нибудь в американской соцсети – и президент Байден, и все на твоей стороне, и ты где-то в составе BLM мечешься по улицам и бьёшь лавки, и каждый лавочник высовывается и говорит: я поддерживаю BLM…

Вот тут тебе хорошо отменяется. А когда вы ходите по загранице и говорите  – да-да, мы согласны, русские – генетические рабы, орки, нам ужасно стыдно за Россию…», – вещала иноагент.

В это время один из ведущих запротестовал, дескать «это притянуто за уши», однако Латынина настояла, что собирается договорить.

«Как там Женя Альбац сказала – да, я отвечаю за эту войну. Знаете, бывают такие провокаторы на подставном процессе, когда встаёт подсадная утка и говорит – да, я всё это делала, и всем дают большой срок. Да, мы виноваты, коллективное покаяние, лагеря перевоспитания, границы 1991 года, золотой запас передать Европе.

И люди, которые смотрят на них из России, слушают Венедиктова – простите, Невзорова, и оказывается, что каждый, кто остался в России, это, типа, щупальца режима., и думают – о, как, что-то месседж ваш не убедителен», – объясняла Латынина.

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