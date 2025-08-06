«Клоуны!» – Латынина отчитала коллег-иноагентов. Прилетело Невзорову, зацепило Венедиктова
«Российская политическая эмиграция» представляет собой жалкое зрелище умеющих только пресмыкаться и унижаться людей.
Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российская эмиграция, конечно, в заложниках у левой повестки. Собственно, это и сделало российскую политическую оппозицию за рубежом абсолютными клоунами. Потому что можно играть в культуру отмены, можно играть в хунвейбинов – когда ты действительно хунвейбин при Мао.
Или хотя бы когда ты хунвейбин где-нибудь в американской соцсети – и президент Байден, и все на твоей стороне, и ты где-то в составе BLM мечешься по улицам и бьёшь лавки, и каждый лавочник высовывается и говорит: я поддерживаю BLM…
Вот тут тебе хорошо отменяется. А когда вы ходите по загранице и говорите – да-да, мы согласны, русские – генетические рабы, орки, нам ужасно стыдно за Россию…», – вещала иноагент.
В это время один из ведущих запротестовал, дескать «это притянуто за уши», однако Латынина настояла, что собирается договорить.
«Как там Женя Альбац сказала – да, я отвечаю за эту войну. Знаете, бывают такие провокаторы на подставном процессе, когда встаёт подсадная утка и говорит – да, я всё это делала, и всем дают большой срок. Да, мы виноваты, коллективное покаяние, лагеря перевоспитания, границы 1991 года, золотой запас передать Европе.
И люди, которые смотрят на них из России, слушают Венедиктова – простите, Невзорова, и оказывается, что каждый, кто остался в России, это, типа, щупальца режима., и думают – о, как, что-то месседж ваш не убедителен», – объясняла Латынина.
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