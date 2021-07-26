«Клоуны на службе у @#@#@ов». США пришлют на «крымскую платформу» открытого гомосексуалиста

26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Представителем США на распиаренном саммите «крымская платформа» будет не президент или госсекретарь, как мечталось Киеву, а один из министров.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил скандально известный депутат Верховной рады от ОПЗЖ, экс-боевик «АТО» Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в интервью «Радио свобода» временно поверенный в делах США в Украине Джордж Кент сообщил, что американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на саммите «крымская платформа», участие в нём примет «член правительства Соединенных Штатов».

«Америка с тонким чувством юмора. Показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального педераста, Питера Пол Монтгомери Буттиджич. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!», – написал Кива.

В свою очередь журналист и телеведущий Владимир Соловьёв с иронией предостерёг, что подобное отношение к высоким украинским гостям может закончиться санкциями СНБО.

«Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – прокомментировал слова Кивы Соловьев в своём Telegram.

Отметим, что о своей гомосексуальности Буттиджич рассказал в 2015 году. Его муж – школьный учитель, с которым они познакомились с помощью телефонного приложения.

Новость прокомментировал российский военкор Александр Коц.

«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича (слева). Интересно, он с мужем приедет? (справа – школьный учитель Частен Глезмен)», – подписал военкор фото целующихся мужчин в своём блоге.

«Тот случай, когда пелевинское «Клоуны на службе у пидарасов» реализовано на все сто процентов», – высмеял Зе-правительство получивший известность во время Русской весны ведущий Интернет-эфиров Сергей Веселовский.

«Прелюбопытнейшее мероприятие, смотрю, намечается. И клоуны – смешные. И конкурсы наверняка будут интересными», – комментирует перспективу такой «крымской платформы» вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева.

При этом ранее сообщалось, что Украине предписали скрывать список стран-участниц «крымской платформы» из-за страха жёстких мер со стороны России, которая может посчитать саммит угрозой своему суверенитету.

Впрочем, велика вероятность того, что всё намного проще: украинский МИД и пропагандисты так раздули предстоящую встречу, что её участниками должны быть как минимум президенты или премьеры. Если это будет на уровне каких-то директоров департаментов или главных специалистов, то «это будет реально провал». Так или иначе, официальный список до сих пор скрыт.

Добавим, что ранее имела место информация, что странами-участницами будут прибалтийские государства и Польша. Турция собиралась, однако вскоре изменила свой статус до невразумительного.