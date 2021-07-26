26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЛГБТ, Политика, США, Украина
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«Клоуны на службе у @#@#@ов». США пришлют на «крымскую платформу» открытого гомосексуалиста

Новости УкраиныПредставителем США на распиаренном саммите «крымская платформа» будет не президент или госсекретарь, как мечталось...

Представителем США на распиаренном саммите «крымская платформа» будет не президент или госсекретарь, как мечталось Киеву, а один из министров.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил скандально известный депутат Верховной рады от ОПЗЖ, экс-боевик «АТО» Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в интервью «Радио свобода» временно поверенный в делах США в Украине Джордж Кент сообщил, что американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на саммите «крымская платформа», участие в нём примет «член правительства Соединенных Штатов».

«Америка с тонким чувством юмора. Показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального педераста, Питера Пол Монтгомери Буттиджич. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!», – написал Кива.

В свою очередь журналист и телеведущий Владимир Соловьёв с иронией предостерёг, что подобное отношение к высоким украинским гостям может закончиться санкциями СНБО.



«Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – прокомментировал слова Кивы Соловьев в своём Telegram.

Отметим, что о своей гомосексуальности Буттиджич рассказал в 2015 году. Его муж – школьный учитель, с которым они познакомились с помощью телефонного приложения.

Новость прокомментировал российский военкор Александр Коц.

«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича (слева). Интересно, он с мужем приедет? (справа – школьный учитель Частен Глезмен)», – подписал военкор фото целующихся мужчин в своём блоге.

«Тот случай, когда пелевинское «Клоуны на службе у пидарасов» реализовано на все сто процентов», – высмеял Зе-правительство получивший известность во время Русской весны ведущий Интернет-эфиров Сергей Веселовский.

«Прелюбопытнейшее мероприятие, смотрю, намечается. И клоуны – смешные. И конкурсы наверняка будут интересными», – комментирует перспективу такой «крымской платформы» вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева.

При этом ранее сообщалось, что Украине предписали скрывать список стран-участниц «крымской платформы» из-за страха жёстких мер со стороны России, которая может посчитать саммит угрозой своему суверенитету.



Впрочем, велика вероятность того, что всё намного проще: украинский МИД и пропагандисты так раздули предстоящую встречу, что её участниками должны быть как минимум президенты или премьеры. Если это будет на уровне каких-то директоров департаментов или главных специалистов, то «это будет реально провал». Так или иначе, официальный список до сих пор скрыт.

Добавим, что ранее имела место информация, что странами-участницами будут прибалтийские государства и Польша. Турция собиралась, однако вскоре изменила свой статус до невразумительного.

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